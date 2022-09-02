Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

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MERSİN (AA) - Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ayan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ayan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Gaziantep'te, 1 Eylül'de bir televizyon programına uzaktan bağlanarak değerlendirmelerde bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediği için yayına devam edemeyeceğini belirten iş insanı Nasrullah Ayan, evdeki yakınları tarafından SANKO Hastanesine kaldırılmıştı. Duran kalbi çalıştırılan Ayan, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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