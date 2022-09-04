Mersin'de Göksu Nehri'ne 8 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Göksu Nehri'ne 8 bin aynalı sazan yavrusu salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi” kapsamında Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 8 bin aynalı sazan yavrusu ilçeye gönderildi.

Yavrular, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekipler tarafından Suçatı Mahallesi'nde Göksu Nehri'ne bırakıldı.



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