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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri adresteki İ.G. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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