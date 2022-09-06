Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, ekipler ilçenin farklı noktalarındaki yollarda asfaltlama çalışmasına devam ediyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 14 ayrı noktada ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, yıl sonuna kadar 450 kilometrelik asfalt ve yol yapım çalışması yapacaklarını kaydetti.



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