Satrançta hedef, Satranç Olimpiyatı'nda madalya kazanmak

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Tulay, AA muhabirine, satranç branşının popülerliğini son yıllarda hızla artırdığını söyledi.

Lisanslı sporcu bakımından diğer branşlara oranla açık ara önde olduklarını aktaran Tulay, "1 milyon 90 bin lisanslı sporcumuz var. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 64 spor federasyonu mevcut. Bunların toplamda 10 milyon civarında lisanslı sporcusu var. Buna baktığımızda da ülkemizde her 10 lisanslı sporcudan birisi satranç sporcusu. Satranç son zamanlarda herkesin ilgi odağı olmaya başladı." diye konuştu.

Tulay, Türkiye'nin dört bir yanında özellikle çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini anlattı. Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Tulay, bu başarıların satrançtaki çıtayı yükselttiğine dikkati çekti.

Tulay, Hindistan'ın Chennai kentinde 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na katıldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar tüm branşların en üst seviyeleridir. Orada yarışmak da madalya almak da zordur. 44. Dünya Satranç Olimpiyatı için Hindistan'daydık. Milli takımımız son iki tura ilk 3 hedefiyle girdi. Son derece başarılı bir ivme yakaladı. Biraz stres biraz da eşleşmeden dolayı maalesef son iki turu kaybettik. Son iki tura madalya hedefiyle girmiştik. İlk 5 içerisinde yer alıyorduk. Önümüzdeki 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda hedefimiz madalya almak."





- "Olimpiyatlarda Türkiye'yi çok daha genç bir takımla temsil edeceğiz"

Federasyonun 2024'teki olimpiyatlar için hazırlıklara başladığını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Genç bir federasyonuz. 1991 yılında bakanlığa bağlandık. Altyapıda çok iyi ve başarılı bir federasyonuz. Özelikle alt yaş gruplarında oldukça başarılı sporcularımız var. Olimpiyatlar için yaş grubu yok. İstersek küçük yaştaki sporcuları da dahil edebiliriz. Ekip gittikçe gençleşiyor, yeni sporcular ekleniyor. 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ne kadar yansıyacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki olimpiyatlarda Türkiye'yi çok daha genç bir takımla temsil edeceğiz."

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