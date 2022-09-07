Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcusu bulunmayan halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 C 5006 plakalı halk otobüsü, D-750 kara yolu Beydeğirmeni Otogarı kavşağında plakası öğrenilemeyen M.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.

Yaralanan iki aracın sürücüsü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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