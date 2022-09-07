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GÜNCELLEME 6 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor

AA

GÜNCELLEME 6 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın, yer ekibinin yanı sıra gece görüş ve sürüş sistemli helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.

Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, yangının Mersin-Antalya kara yoluna ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı."

Pehlivan, yangına müdahale eden ekiplerin sayısıyla ilgili bilgi vererek, tedbiren evlerinden tahliye edilen vatandaşların toplanma yerlerinin sağlandığını aktardı.

Bu vatandaşların iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındıklarını da dile getiren Pehlivan, "Akşam saatlerinde eğer evlerine dönme noktasında risk devam ederse barınmalarıyla ilgiyi de Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Onunla ilgili de tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

- "Tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil"

Pehlivan, rüzgarın hızının biraz kesildiğini, mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini ancak yangın için henüz "kontrol altına aldık" ifadesini kullanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibarıyla mahallelerimizde, hanelerimizde, buradaki tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk etapta oralara yönelik tedbirler alınmıştı, alınmaya da devam ediyor. Daha çok şu anda kuzeydoğu istikametinde bir yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor."

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangın bölgesinde incelemede bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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