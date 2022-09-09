ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, tesislerdeki sabah antrenmanında kondisyonerler Hilmi Taşer ve Kamil Altunal gözetiminde çalışıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, yardımcı antrenör Ege Talay ve bireysel koç Mustafa Ongun nezaretindeki akşam idmanında ise teknik-taktik çalışması yapıyor.

Oyunculardan Asena Yalçın, sezona hazır olmak için çalışmalarını çift idmanla sürdürdüklerini belirterek, "Sakatlıkların önüne geçmek için koruyucu egzersizlerimizi ihmal etmiyoruz. Sezona güçlü bir şekilde başlamak, bu ivmeyle de aday olduğumuz 4 kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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