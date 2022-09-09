Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beydeğirmeni Mahallesi'nde E.A'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



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