GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.



Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



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