CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı

MERSİN (AA) - CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Anamur'da tören düzenlendi.

CHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilkelerinden asla ödün vermeden, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak için tüm gücümüzle yılmadan, yavaşlamadan mücadele etmeye ve her koşulda halkla iç içe olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



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