Başarılı sporculardan Silifke Belediye Başkanı Altunok'a ziyaret

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren sporcuları kabul etti.

Başkan Altunok, ziyarette, Kütahya'daki şampiyonada 3 altın, 3 bronz madalya kazanan Silifke Belediyespor Kulübü sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti.

Altunok, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirtti.



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