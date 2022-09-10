Mersin'de şeker otu ve moringa çayı hasadı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 4 dönümlük araziye ekilen şeker otu ve moringa çayının hasadı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasında, belediye öncülüğünde Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi tarafından 3 ay önce Akdam Mahallesi'ndeki 4 dönümlük araziye şeker otu ve moringa çayı bitkisi ekildi.

Ürünlerin hasadı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın katılımıyla kooperatif üyesi kadınlar tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, tarıma ve kadın üreticilere destek verdiklerini belirtti.

Akdeniz Renkli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı ve İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz da desteklerinden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ederek, ikinci hasat dönemlerinin daha verimli geçeceğini kaydetti.



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