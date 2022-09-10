GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

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MERSİN (AA) - Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, yakalanan zanlı tutuklandı.

Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek K, iddiaya göre babasında kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi M.K'nin Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanındaki tabancayla Dilek K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilek K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak adliyeye sevk edildi.



M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Dilek K'nin cenazesinin Silifke'de toprağa verileceği öğrenildi.



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