Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

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MERSİN (AA) - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 12 ülkeden 314 sporcu katıldı.

Turnuvanın final gününde sporcular dereceye girmek için yarıştı. A kategorisinde Meilis Annaberdiev birinci, Saparmyrat Atabayev ikinci, Nderim Saracı üçüncü olurken, B kategorisinde Cihan Kılıç birinci, Alshaeby Boshra ikinci, İsmayil, Gurbanov üçüncü oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Seçer, gelenekselleşen turnuvayı gelecek yıl da yapmayı umut ettiklerini belirterek,"Bizim için herkes şampiyon ve başarılı. Yarışmacılarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da yerli ve yabancı sporcuların turnuvadan memnun kaldığını aktardı.

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