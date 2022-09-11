GÜNCELLEME - Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde Mustafa Kırgın (58) yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Sürücü Kırgın ile araçta bulunan Orhan Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırılan Kırgın ile Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yılmaz, kurtarılamadı.

Cenazeler, hastanelerin morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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