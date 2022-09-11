Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 6 balıkçıya ceza

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MERSİN (AA) - Mersin'de, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 6 balıkçıya 17 bin 528 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında denetim yaptı.

Çalışma sırasında yasak sahada balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 8 bin 764 lira ceza kesildi.

Ekipler, Mersin Uluslararası Limanı sahasında yasa dışı avlanan 3 balıkçıya da aynı miktarda ceza uyguladı.



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