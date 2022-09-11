Mersin'de yeni 10 okul ve 242 derslik yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kentte yeni 10 okul ve 242 dersliğin yapımının tamamlandığını bildirdi.



Yılmaz, yazılı açıklamasında, AK Parti hükümetleri döneminde eğitim yatırımlarının en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Mersin'deki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "İlimiz genelinde 10 yeni okul ve 242 yeni derslik yapıldı. 28 köy yaşam merkezinin de yapımı tamamlandı. 321 okulumuzun ihtiyaçları giderildi, 421 okulumuzun bakım onarım çalışmaları yapıldı." ifadesini kullandı.



Yılmaz, eğitim alanındaki yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.