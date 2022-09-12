Mersin'de İlköğretim Haftası kutlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, heyecanla yeni eğitim öğretim yılını başlattıklarını söyledi.

Okullar ve dersliklerin öğrenciler sayesinde neşelenerek dolup taştığını belirten Pehlivan, "Donanım, fiziki şartlar ve eğitim kadrosu olarak geçtiğimiz yılın birkaç adım daha önünde başlıyoruz. Bütün okullarımız kütüphanelerle donatıldı. Orada kitap çeşitliğinin sağlanması ve benzeri konularda çok güzel adımlar atıldı. Bugün itibarıyla toplam öğrenci sayımız 415 binin üzerine çıkmış durumda. 30 bine yaklaşan öğretmenimizle 16 bin 200 derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini başlatıyoruz. Eğitimde önemli başarılar elde etmiş ilimiz, bu sezon birkaç basamak daha yukarılara doğru çıkacaktır." dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de eğitim seferberliğinde önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilen hazırlıklara değinen Şener, şöyle konuştu:

"Eğitime erişim kapsamında, derslik sayısı 300 binden 850 bine, öğrenci sayısı 19 milyona ve öğretmen sayısı da 1,2 milyona ulaştı. Bu sene ilk kez yardımcı kaynaklar okul sıralarında hazır hale getirildi. Tüm okullarımızın temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan donatım, laboratuvar ihtiyaçları gibi eğitim ve öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lira okullarımıza gönderildi. Böylece ilk kez tüm kademelerde bütçeler, okul bazlı gönderilmiş oldu."

Şener, 5 Eylül'de tüm okullarda 60 bin temizlik çalışanının göreve başladığını, hazırlıklar sayesinde tüm okulların ihtiyaçlarının giderildiğini, ders kitapları ve yardımcı kaynakların okullara ulaştırıldığını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da konuşma yaptığı programda, öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaştı, şiir okudu.

Katılımcılar, etkinliğin ardından sınıfları gezdi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Adana, Osmaniye ve Hatay

Adana'da öğrenciler, okulların açılmasıyla yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. Okullarına gelen öğrenciler yaz tatili boyunca ayrı kaldıkları arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alınan öğrenciler, yılın ilk zilinin çalmasıyla ders başı yaptı.

Osmaniye'de de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından dolayı Şehit Barış Göl İlkokulu'nda tören düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz, törende, Osmaniye olarak eğitimde başarılı bir çizgi çizdiklerini söyleyerek, "Geleceğimizin çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyor. Öğretmenlerimiz, sizler gurur duyacağınız eserler yetiştirin ve yetiştirdiğiniz eserleri takip edin. Bu büyük eseriniz, daha ileride daha büyük hizmetler yapacak, daha büyük eserler yetiştirecek unutmayın." diye konuştu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde de eğitim öğretim yılının başlamasıyla Atatürk Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, anıta çelenk bıraktı. Emel Akçay Ortaokulu'nda devam eden programda çeşitli etkinlikler yapıldı.

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