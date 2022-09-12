Mersin'de "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" düzenlendi

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MERSİN (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) organize edilen, "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası"nın 4. etabı Mersin'de yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelincik Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya 12 ilden 60 sporcu katıldı.

Sporcular, hazırlıkların ardından kenti kuş bakışı gören tepeden kalkış yaparak gökyüzüne yükseldi.

Belediyenin desteğiyle düzenlenen şampiyonanın 4. etabında dereceye giren katılımcılara kupa ve madalya verildi.

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