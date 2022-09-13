Mersin'de öğrencilere kuş yuvası hediye edildi

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MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Erdemli ilçesindeki öğrencilere kuş yuvası hediye etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Harun Boz, Limonlu ve Sultan Akın ilkokullarını ziyaret etti.

Boz, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla başarılar dilediği öğrencilere, ormanlardaki biyoçeşitliliğin arttırılması için tasarlanan kuş yuvalarından dağıttı.

Öğrencilere, yuvalar hakkında bilgi de verildi.

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