Mersin'de polis, öğrencilere trafik eğitimi verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Şehit Yiğitcan Çiğa İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.
Ekipler, düzenledikleri eğitimde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Öğrenci servislerinde, yaya geçitlerinde, kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken konuları anlatan polis, soruları da yanıtladı.