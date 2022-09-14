Mersin'de polis, öğrencilere trafik eğitimi verdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Şehit Yiğitcan Çiğa İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, düzenledikleri eğitimde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Öğrenci servislerinde, yaya geçitlerinde, kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken konuları anlatan polis, soruları da yanıtladı.



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