Silifke'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde doğal gaz kullanımı için altyapı çalışması başlatıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, doğal gaz projesinin ilk etap kazısının yapıldığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki incelemesinde, ilçe için önemli bir projenin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Çalışmanın ilk etabının Sarıcalar, Gazi ve Göksu mahallelerini kapsadığını belirten Altunok, projeyi ilçe geneline yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman da ilk etapta 5 bin 700 konuta ulaşacak yaklaşık 23 kilometre şebeke montajının yapılacağını kaydetti.

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