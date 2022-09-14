Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün taşıdığı belirlenen otomobil Damlama Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta 350 kilogram kaçak tütün bulan jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

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