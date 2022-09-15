Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.

Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.