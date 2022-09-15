Silifke'de İlköğretim Haftası kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlköğretim Haftası kapsamında Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda dans gösterisi sunan öğrenciler, şiir okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, yeni eğitim öğretim yılında 23 bin 303 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Programa katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok da başarılar dilediği öğrencilere hediye verdi.



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