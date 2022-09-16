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Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kadın zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü de tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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