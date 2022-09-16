Mersin'de üzerine kalas parçaları düşen işçi hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir inşaatın yük asansörünün halatının kopması sonucu üzerine kalas parçaları düşen işçi yaşamını yitirdi.

Duatepe Mahallesi'nde, bir inşaatta kalas taşıyan yük asansörünün halatı koptu.

Halatın kopması üzerine asansörde bulunan kalas parçaları inşaatın zemininde çalışan Emre Aslan'ın (27) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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