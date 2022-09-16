Mersin'de engelli tuvaletinin kapısı çalındı

MERSİN (AA) - Mersin Tarsus ilçesinde, park içerisindeki engelli tuvaletinin kapısının çalındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarsus ilçesi Kültür Park'taki bazı alanlara zarar verildiğini belirtildi.

Park içerisinde tuvaletlerden hırsızlık yapıldığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Kültür Park'ta engelliler tuvaletinin kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ayrıca parkın 3 ayrı noktasında vatandaşın hizmetine sunulan tuvaletlerde farklı tahribatlar yapıldı. Engelliler tuvaletinin yanı sıra kadınlar tuvaletlerinde bulunan alanda kapı hırsızlığı yapılırken, 12 musluk, 9 lavabo bataryası da yerinden söküldü. Erkekler, kadınlar ve engelliler için ayrı ayrı olarak hizmet veren tuvaletin farklı bölümlerinde bulunan aparatlar da yerinden söküldü."



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