Mersin'de sahipsiz hayvanlar için "pet kuaför" hizmeti

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "pet kuaför" hizmeti kapsamında sahipsiz kedi ve köpeklerin bakımları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yılda 2 kez "pet kuaför" hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda, hem bakımevindeki hem de sahipsiz hayvanların tıraş ve tırnak bakımları yapılıyor, tüy tarama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, bakıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri kedi ve köpekler için Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla talepte bulunabiliyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen merkezde görevli veteriner hekim Mustafa Ersen Bebek, sahipsiz hayvanların bakım, temizlik, tedavi işlemlerini yaptıklarını belirtti.

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