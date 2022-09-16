Tarsus'ta çocuklar atla gezdirildi

MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ata bindi.

75. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, 4-14 yaşlarındaki çocuklar, pony cinsi atlara bindi, çeşitli aktivitelere katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, amaçlarının çocukları hem eğlendirmek hem de yeni aktivitelerle buluşturmak olduğunu belirterek, "Güzel ve renkli bir etkinlik oldu. Yüzlerce çocuğumuz hayatında ilk kez ata binme fırsatı buldu. Etkinliğimize katılan bütün aileler ve çocuklara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







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