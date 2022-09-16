Anamur'da İlköğretim Haftası kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlköğretim Haftası kapsamında Kıbrıs İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu.

Öğrenciler ve velilerin yer aldığı etkinlikte şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Etkinliğe, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı.



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