Mersin'de temizlik işçisinin parkta bulduğu cüzdan polise teslim edildi

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, temizlik işçisinin parkta bulduğu içerisinde bir miktar para ve altın olan cüzdan, polis ekiplerine teslim edildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ramazan Ateş, görevli olduğu Batıkent Mahallesi'ndeki Kardeşlik Parkı'nda yerleri süpürürken cüzdan buldu.

Cüzdanda bir miktar para ve altın olduğunu gören Ateş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Ateş'in bulunduğu bölgeye giderek tutanak tutup cüzdanı teslim aldı.

Ekipler, Ateş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.