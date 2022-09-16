Gülnar'da Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İş insanı Mehmet Ecevit'in katkılarıyla, Gülnar Anadolu Lisesi bahçesinde inşa edilen masal evi için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakam Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.

Programda konuşan Koca, kentteki ikinci Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışını yaptıklarını belirterek, eğitime destekleri dolayısıyla Ecevit'e teşekkür etti.



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