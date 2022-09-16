Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri çocuklarına kırtasiye ve spor ayakkabı yardımı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin eğitim gören çocuklarına kırtasiye ve spor ayakkabısı yardımı yapıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğince eğitim çağındaki 100 çocuğa ilçe adliyesinde düzenlenen törenle kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler teslim edildi.

Çocuklara ayrıca hayırsever bir iş adamı tarafından bağışlanan spor ayakkabıları da verildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki,Tarsus Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu ile Tarsus Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Ukav katıldı.​​​​​​​



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