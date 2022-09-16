Mersin'de gıda denetimlerinde 187 bin liralık ceza kesildi

MERSİN (AA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde yılbaşından itibaren gerçekleştirilen 2 bin 740 gıda kontrolü denetimlerinde 187 bin 676 liralık ceza kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tarsus'ta faaliyette gösteren gıda ve yem işletmelerinde gıda kontrol görevlileri tarafından "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler" kapsamında kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Rutin gıda denetimlerinin yanı sıra "Alo 174 Gıda Hattı" ve "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi"ne (CİMER) ulaşan tüketici şikayetleri ile ilgili resmi gıda kontrollerinin de yapıldığını belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, "2022 yılı itibariyle gıda kontrol görevlileri tarafından 2 bin 740 adet resmi gıda kontrolü gerçekleştirilmiş olup ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 131 gıda ve yem numunesi alınmıştır. Yapılan resmi denetim ve kontrollerde mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında toplam 187 bin 676 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

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