Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, erkenci tür mayer cinsi limonun hasadına başlandı.
Üretici Mehmet Keskin'e ait Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki limon bahçesinde yapılan hasada, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.
İşçilerin özenle topladığı mayer cinsi limonlar, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.
Tollu, gazetecilere, Mersin'in yılda 500 bin ton limon üretimiyle ekonomiye katkı sağladığını söyledi.
Üretici Keskin de yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.
İşçilerden Fatma Karaboğa, hasatta çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.