Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, erkenci tür mayer cinsi limonun hasadına başlandı.

Üretici Mehmet Keskin'e ait Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki limon bahçesinde yapılan hasada, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.

İşçilerin özenle topladığı mayer cinsi limonlar, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.

Tollu, gazetecilere, Mersin'in yılda 500 bin ton limon üretimiyle ekonomiye katkı sağladığını söyledi.



Üretici Keskin de yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.



İşçilerden Fatma Karaboğa, hasatta çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.