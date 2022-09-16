Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 15 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 zanlının işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından 2 şüpheli salıverildi, 7 şüpheli de sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Firari şüpheli İ.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'de, CİMER aracılığıyla yapılan ihbarların ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 15 Eylül'de şafak vakti düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalanmış, İ.G. adresinde bulunamamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü, zanlıların arasında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı.