Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirler Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı.
Etkinliğe, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler de katıldı.
Katılımcılar, doğaya atılan çöpleri toplayarak türlerine göre ayrıştırdı. Poşetlere doldurulan atıklar, daha sonra kamyonlara yüklendi.
Atıklar, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırıldı.
Etkinliğe katılan Uluslararası Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği (JCI) Mersin Temsilcisi Hacı Kardaş, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.