İki çocuk annesi, stantta sattığı ürünü farklı kentlere pazarlamaya başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, stantta tezgah açarak badem ezmesi satan iki çocuk annesi Meryem Önder, e-ticareti kullanarak ürünlerini farklı kentlerdeki müşterilerine göndermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan ev hanımı Önder, üretimini yaptığı badem ezmelerini belediyenin çeşitli etkinlikler kapsamında açtığı stantta satıyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yönlendirmesi üzerine etiketleme ve paketleme eğitimi alan Önder, bir süre sonra e-ticareti kullanmaya başladı.
Yerel marketler ve web sayfalarında badem ezmesi satışına başlayan Önder, ürünlerini farklı kentlerdeki müşterilerine de pazarlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Meryem Önder, kendi ayakları üzerinde durabilmenin mutluğunu yaşadığını kaydetti.