Mersin Valisi Pehlivan, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Pehlivan, ziyarette Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve personelle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Yalçın'dan kentteki ormancılık faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, orman teşkilatının her geçen gün kendini geliştirdiğini belirterek, "Bölge müdürlüğümüzün çıtayı yükselterek her geçen gün önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Son zamanlarda yangınla mücadele konusunda birlikte yaptığımız çalışmalarda iyi bir koordinasyonla devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede sonuç almayı başardık." ifadesini kullandı.



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