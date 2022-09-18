Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet kullanımı ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla tarihi Kleopatra Kapısı önünde bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan bisikletliler, Makam ve Cumhuriyet meydanları ile Muvaffak Uygur Caddesi'nden Kleopatra Kapısı'na ulaşarak turu tamamladı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk, etkinlikle bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, ilçede yapılması planlanan yollarla daha çok kişinin bisiklet kullanımına yöneleceğine inandığını ifade etti.



Etkinliğe çocuklarıyla katılan Mersin Bisikletli Gezginler grubu üyesi Tuba Doğan, "Çok mutluyum. Güzel bir duygu. Farkındalık oluşturmak için çocuklarımla bu etkinliğe katıldım." dedi.

Arkadaş grubuyla etkinliğe katılan Cem Taftaf da "Hep birlikte olmak ve bisiklet kullanmak çok güzel." ifadelerini kullandı.



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