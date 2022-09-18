Mersin'de şoförle tartışan yolcu otobüse zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, şehir içi yolcu otobüsünün sürücüsüyle tartışan kişi, otobüsün camlarını kırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde 25 numaralı seyir halindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü Kamil Akkaya ile yolcu H.Y. arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen H.Y'nin, içinde yolcuları bulunan otobüse zarar vermesi üzerine Akkaya, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay anını anlatan Kamil Akkaya, şunları söyledi:

"Duraktan yolcumu indirdim ve bindirdim. Duraktan çıkmak üzereyken, içeriden yolcunun biri 'yolcu var' dedi. Ben de tam çıkış yaptığım için 'şu an yolcu alamam, trafiğe çıkıyorum' dedim. Bu sefer içerideki vatandaş, 'sağına baksana' diye bağırdı. Devam ederken bana 'sağa çek dur' diye bağırdı. Ben bu sefer ışıklara gelince kırmızı yandı ve mecburen durduk. Üstüme doğru geldi. Tam hareket edecektim, ön kapıya 3 sefer vurdu ve 'kapıyı aç' dedi. Ben de 'açamam' dedim. Yine kapıya vurdu. Can güvenliğimden korktuğum için, kapıları açmadım. Bu sefer arabanın önüne geçti. Arabanın ön camına vurdu. Silecekleri kaldırdı. Beni 2-3 dakika orada tuttu. Arabanın soluna doğru dolandı. Cama vurdu ve 'aç camı' dedi. Ben 'açamam' dedim ve 2-3 sefer tekrarladım. En sonunda cama var gücüyle vurdu ve cam kırıldı. Sonrasında karşıya geçti. Oradan beni tehdit etti ve 'seninle görüşeceğiz' dedi."

Olayla ilgili olarak şikayette bulunduklarını ifade eden Akkaya, Mezitli karakolunda verdiği ifadenin ardından, yolcu H.Y'nin de ifade vermek için karakola getirildiğini söyledi.

Olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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