KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı:

AA

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı:

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Enerji bakımından bugün Rusya'nın Avrupa'ya kısıtlama yapması Türkiye'nin önünü açacaktır. Doğu Akdeniz'deki enerjiyi 'Bir an önce Avrupa'ya nasıl ulaştırırız?' projeleri hızlandırılacaktır. Bunun da bizim lehimize olacağına inanıyorum." dedi.

Töre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de AA muhabirine, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği içerisinde ulusal çıkarlar ve milli menfaatleri en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya ve sonrasında Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) değinen Töre, "EastMed çok pahalı bir projedir, verimli değildir. En kolay proje, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarından geçecek olan projedir." diye konuştu.

Töre, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması, mutlaka Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dikkate alınarak yapılması gerekir. Bu, yakın gelecekte mutlaka gerçekleşecektir çünkü pahalı projeleri dünya kabul etmez. Rumlarda, Yunanlılarda, İsrail'de veya Mısır'da her ne kadar ayrımcı bir düşünce tarzı olsa da gerçekçi bir proje olmadığı için mutlaka Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dikkate alınarak oluşacaktır. Bu sayede de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu proje gerçekleşince Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enerji zengini olacaktır. Bunun büyük maddi gelirleri de olacaktır. Şu anda Avrupa sıkışmıştır."

Töre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yaptırımların ardından Avrupa'ya doğal gaz tedarikiyle ilgili sıkıntıları hatırlattı.

Bu gelişmelerle, Doğu Akdeniz'deki çalışmaların daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Töre, "Enerji bakımından bugün Rusya'nın Avrupa'ya kısıtlama yapması Türkiye'nin önünü açacaktır. Doğu Akdeniz'deki enerjiyi 'Bir an önce Avrupa'ya nasıl ulaştırırız?' projeleri hızlandırılacaktır. Bunun da bizim lehimize olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin gerek sondaj gerekse sismik araştırma gemileriyle Doğu Akdeniz'deki varlığını kanıtladığının altını çizen Töre, şunları kaydetti:

"Hem sismik araştırma hem de sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de. Ana vatan Türkiye'nin araştırmaları ve kazıları devam ediyor. Bu da Türkiye'mizin büyüklüğünü gösteriyor çünkü dünyada benzeri az olan ülkelerde sondaj gemileri vardır. Türkiye bu konuda bayağı zenginleşmiştir. Bunun neticesini, meyvesini mutlaka alacaktır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahası hem Türkiye sahası hem de Doğu Akdeniz'deki serbest bölgelerde Türkiye mutlaka bu doğal gazı bulacaktır. Nasıl Karadeniz'de bulmuşsa bu bölgede de vardır. Türkiye'nin sondaj gemileri tarafından da mutlaka bulunacaktır. Gereği neyse de yapılacaktır. Zaten doğal gaz birbirine yakın çıkacaksa ve Türkiye tarafından bulunacaksa o doğal gaz rezerv yataklarını birleştirmek lazımdır. Türkiye üzerinden mutlaka Avrupa'ya ulaştırmamız gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde bulunan amfora parçaları birleştiriliyor
YEREL HABERLER Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde bulunan amfora ...
Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı ...
Mersin'de şoförle tartışan yolcu otobüse zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin'de şoförle tartışan yolcu otobüse zarar verdi
Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ...
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi
YEREL HABERLER Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika ...
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de "Büyük Fotoğraf" konferansında konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de ...
Mersin Valisi Pehlivan, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, Orman Bölge Müdürlüğünü ...
İki çocuk annesi, stantta sattığı ürünü farklı kentlere pazarlamaya başladı
YEREL HABERLER İki çocuk annesi, stantta sattığı ürünü farklı ...
Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri ...
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi
YEREL HABERLER Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları ...
Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
Mersin'de balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçıların açık denizlerden dönüşleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.