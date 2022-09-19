Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, gazileri ziyaret etti

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilere ziyarette bulundu.

Kaymakam Bozdemir, gaziler Mustafa Yıldız ve Durmuş Ali Uğuz'u evinde ziyaret etti.

Gazilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Bozdemir, "Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Devlet olarak gazilerimizin her zaman yanındayız. Kapımız ve telefonumuz her zaman sizlere açık." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.