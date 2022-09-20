GÜNCELLEME - Mersin'de tefecilik operasyonunda 13 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli şafak vakti eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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