Silifke Belediyesinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi 11 yaşındaki engelli çocuk için doğum günü etkinliği düzenledi.

Belediyenin açıklamasına göre, ortopedik engelli Yağmur Tanem Topkara için Göksu Mahallesi'ndeki evinde doğum günü etkinliği yapıldı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, Topkara, ailesi ve arkadaşlarıyla pasta kesti.

Altunok, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak her projede yer almaya çalıştıklarını belirterek, çocuğa mutlu yaşlar diledi.

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