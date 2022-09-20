Mersin'de Mut Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde yapımı tamamlanan Mut Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yazalanı Mahallesi'de yapımı tamamlanan, 2 tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, portatif yüzme havuzu ve halı saha bulunan merkezin açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, sporu tabana yayma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Pehlivan, Mersin'de gençlik ve spor yatırımlarının artacağını belirterek, "İl genelinde spor tesislerimizin sayısı 100'e yaklaşmış durumda ve lisanslı sporcu sayımız da 180 bin civarına ulaşmış durumda. Her branşta gençlerimize spor yaptırıyoruz. 62 ayrı branşta 450 kulübümüzde spor faaliyetleri yürütülüyor. Çünkü gençlik merkezlerinde spor yapma imkanı var. Çocuklarımız, gençlerimiz için atölyeler var. Gençlerimiz, çocuklarımız ilgi alanlarına göre kendilerini daha da geliştirme fırsatı elde ediyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de merkezin gençlerin her alanda gelişimini sağlayacak şekilde dizayn edildiğini dile getirerek, yapım aşamasından itibaren merkezin gençlerin ilgi odağı olduğunu vurguladı.

Demir, tesisin, gençlerin her açıdan gelişimi için atölyeler, kurslar ve açık spor alanları ile şehre hizmet vereceğini belirtti.

Daha sonra gençlik merkezinin açılışı yapıldı.

Vali Pehlivan ve açılışa katılanlar spor kompleksinde sporcularla basketbol ve tenis oynadı.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti İlçe Başkanı Soner Solak, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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