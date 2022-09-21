Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Altun (18) yönetimindeki 33 U 6752 plakalı motosiklet ile Arda K. idaresindeki 33 KOA 29 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Arda K. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.