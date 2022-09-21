Toroslar'da yol bakım çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı 3 mahallede asfalt çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Tozkoparan, Çukurova ve Toroslar mahallerindeki bazı yollar asfaltlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören sokaklarda asfaltlama yapıldığını belirterek, yeni yollar da açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştıklarını kaydetti.



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